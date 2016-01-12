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اخبار فلسطين اليوم.. حماس تأسف لرفض الفصائل المشاركة فى إدارة معبر رفح

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اخبار فلسطين اليوم.. حماس تأسف لرفض الفصائل المشاركة فى إدارة معبر رفح اخبار فلسطين اليوم.. حماس تأسف لرفض الفصائل المشاركة فى إدارة معبر رفح
ركزت أخبار فلسطين اليوم الثلاثاء على العديد من التقارير، ومن ضمن اخبار فلسطين اليوم، أعربت حركة "حماس" عن أسفها إزاء رفض الفصائل الفلسطينية المشاركة فى إدارة معبر رفح بين قطاع غزة ومصر.

وقال الناطق باسم حماس سامى أبو زهرى، إن الحركة "تعبر عن أسفها لرفض بعض الفصائل المشاركة فى الإشراف على معبر رفح بحجج غير مقنعة".

وأضاف أبو زهرى: "كنا نتوقع من الفصائل المشاركة فى خدمة شعبنا بدلاً من الاكتفاء بدور الوساطة، ومثل هذا الموقف لن يثنى الحركة عن مواصلة دورها مع الجميع بشأن حل أزمة معبر رفح".

وأشار إلى أن "ورقة الفصائل هى إحدى الأفكار المطروحة للنقاش، والحركة لم ترفضها وإنما قدمت استفسارات جوهرية وهى بحاجة إلى توضيحات بشأنها من اللجنة الفصائلية". وكانت لجنة مشكلة من الفصائل اجتمعت مع قيادات من حماس فى غزة لبحث مبادرة قدمتها الفصائل بشأن حل أزمة استمرار إغلاق معبر رفح بين قطاع غزة.

ومن اخبار فلسطين اليوم أيضا، هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بانعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب المصرى .

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الرئيس عباس أعرب عن تمنياته لمصر وشعبها النجاح بالمسيرة الديمقراطية المصرية. كما هنأ الرئيس عباس، رئيس مجلس النواب الجديد المنتخب على عبد العال على الثقة الغالية التى منحت له بانتخابه رئيسا لمجلس النواب، متمنيا لأعضاء مجلس النواب الجديد النجاح والتوفيق، وتأكيد نجاح المسيرة الديمقراطية المصرية.

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مصر 365

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