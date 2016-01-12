رئيس البرلمان: الإعلام نقل صورة مؤلمة عن الجلسات ولا أتمنى أن يذهب صحفي إلى المحاكمة

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إنه لا أحد ينكر دور الإعلام .. ويمكن نقل الجلسات من خلال الهواتف”، مضيفا أن :”هناك بعض الأمور الأخرى التي قرأت عنها في الصحافة، وهي الصورة المؤلمة التي نشرتها الصحافة لنائبة من ذوي الاحتياجات الخاصة وهي تقدم “ساندوتش” للنائب خالد حنفي.

وأضاف عبد العال، إنه لظروف معينة تم إيقاف البث المباشر لجلسات المجلس .. ندور في مناقشات حول تشكيل اللجان .. ولابد من الدخول مباشرة في مناقشة القرارات بقوانين.. لذا تم إلغاء البث المباشر للجلسات.. لكن الصحافة موجود لأنه لا يمكن أن يكون هناك مجلس دون صحافة”.

> وقال عبد العال: “أطالب الإعلام بممارسة عمله بحرية مسؤولة وأن يتم الفصل بين الحياة الخاصة والعامة.. وعلى المستوى الشخصي أتمنى ألا يذهب صحفي أو إعلامي إلى المحكمة”.

قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب إن قرار المجلس أمس بوقف البث المباشر للجلسات راعى أهمية إنجاز القرارات بقوانين التي صدرت في غياب البرلمان خلال 15 يومًا وفقًا للمادة 156 من الدستور.

وتابع : المجموعة الثانية من القرارات بقوانين متعلقة بكيان الدولة، حيث إن قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات يأتي ضمن هذه المجموعة .. وإذا لم يتم إقرارها سيتم الإفراج فورًا عن كل من ارتكب جرائم إرهابية .. ولا أستطيع أن أتحمل هذه الآثار.. هذه مسئولية تاريخية على المستوى الشخصي.

> وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط لفت عبد العال إلى أنه لا يستطيع أن يتحمل الآثار المترتبة على عدم إنجاز هذه المهمة في ضوء المسؤولية التاريخية التي تقع على عاتقه.

وأضاف “لو كانت القرارات بقوانين متعلقة بقوانين اجتماعية أو صحية كان من الممكن إسقاطها وإعداد غيرها، لكنها متعلقة ببناء المؤسسات الدستورية وبالأخص مؤسسة الرئاسة، ومجلس النواب”.