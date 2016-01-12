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إيقاف مدافع الإسماعيلي 4 مباريات

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إيقاف مدافع الإسماعيلي 4 مباريات إيقاف مدافع الإسماعيلي 4 مباريات

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف سعد حسني مدافع الإسماعيلي 4 مباريات للسلوك غير الرياضي، بعد طرده أمام المصري البورسعيدي.

وتعرض مدافع الإسماعيلي للطرد في خسارة فريقه من المصري بهدف في الجولة الـ13 من الدوري، بناء على توصية الحكم المساعد.

وشهد القرار اعتراضات كبيرة من جانب لاعبي الإسماعيلي وأعضاء الجهاز الفني.

لتعلن لجنة المسابقات اليوم الثلاثاء إيقاف سعد حسني 4 مباريات للسلوك غير الرياضي مع الحكام، وأحمد فكري المدرب المساعد في الإسماعيلي لمباراة واحدة.

كما قررت اللجنة إيقاف عبد الرحمن فاروق لاعب الاتحاد السكندري 3 مباريات بعد طرده لضربه الخصم بدون كرة في التعادل مع اتحاد الشرطة 1-1.

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