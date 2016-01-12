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أزمة التسريبات - اتحاد الكرة يتقدم ببلاغ للنائب العام بناء على طلب ثروت سويلم

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أزمة التسريبات - اتحاد الكرة يتقدم ببلاغ للنائب العام بناء على طلب ثروت سويلم أزمة التسريبات - اتحاد الكرة يتقدم ببلاغ للنائب العام بناء على طلب ثروت سويلم

تقدم اتحاد الكرة المصري ببلاغ للنائب العام بشأن المكالمة الهاتفية المسربة بين المدير التنفيذي للاتحاد ثروت سويلم ورئيس لجنة الحكام الأسبق وجيه أحمد.

وكانت الأزمة قد اندلعت قبل أسبوع مع تسريب مكالمة بين سويلم ووجيه يتحدثان فيها عن تعيين الحكم جهاد جريشة لمباراة الزمالك ومصر للمقاصة (طالع التفاصيل)

وأعلن اتحاد الكرة أن البلاغ تم تقديمه بناء على طلب من ثروت سويلم نفسه.

كما شدد الاتحاد أن المدير التنفيذي قد تقدم ببلاغات للأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ومعرفة من قام بتسجيل المكالمة وتسريبها.

وكان سويلم قد اعتذر مؤخرا عن ما صدر في المكالمة عن طريق خطاب يعتذر فيه لرئيس وأعضاء مجلس إدارته بعد تسريب المكالمة. (طالع التفاصيل)

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وأكد سويلم في خطابه أن طبيعة عمله تفرض عليه تنفيذ سياسة الاتحاد ومجلس الإدارة، مؤكدا أنه لم يتدخل في أعمال أي لجنة فنية وعلى وجه الخصوص لجنة الحكام.

وأشار المدير التنفيذي إلى أنه لم يتدخل في تعيين أي حكم لمباريات الدوري، مقدما اعتذاره لمن أصابهم أي أذى معنوي أو أدبي في هذا الشأن.

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