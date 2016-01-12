الأهلي: 8 أندية تطلب استعارة لاعبينا.. وجلسة الجمعة تحسم الأمر

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن هناك 8 أندية تقدمت بعروض للحصول على خدمات بعض لاعبي الفريق على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأشار مدير الكرة أن الجهاز الفني سوف يعقد جلسة يوم الجمعة المقبل لتحديد الأسماء التي يمكن الموافقة على رحيلها في النصف الثاني من مسابقة الدوري.

وكان نادي المقاولون العرب ضد طلب استعارة محمد حمدي زكي وأحمد حمدي (طالع التفاصيل).

ويحسم الأهلي في جلسة الجمعة –التي تجمع بين مدير قطاع الكرة عبد العزيز عبد الشافي وعبد الحفيظ والمدير الفني جوزيه بيسيرو- القائمة الإفريقية.

ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد 25 نقطة.