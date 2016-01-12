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محمود طاهر يحضر مران الأهلي

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محمود طاهر يحضر مران الأهلي محمود طاهر يحضر مران الأهلي

يحضر محمود طاهر رئيس الأهلي مران الفريق اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الداخلية يوم الخميس في الجولة الـ14 من الدوري.

وذكر مراسل FilGoal.com أن رئيس الأهلي حرص على حضور المران.

وانضم بعدها طاهر الشيخ عضو مجلس الإدارة إلى رئيس النادي، حيث شاهدا المران بصحبة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

يذكر أن مجلس إدارة الأهلي ينتظر حكم المحكمة الإدارية العليا غدا الأربعاء في الطعن المقدم على قرار حله.

واكتفى اللاعبون الذين شاركوا في الفوز على المقاولون العرب بشكل أساسي، بخوض تدريبات بدنية.

فيما شارك باقي اللاعبين في تقسيمة.

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