كيف تستخدمين شفاط الأنف للرضع؟

لا شكَّ أنَّ مخاط الطفل الرضيع العالق في أنفه يسبب له ازعاجاً كبيراً ويجعله يتنفس بصعوبة. لذلك ينبغي على الأُم اللجوء إلى استخدام شفاط الأنف، الذي يمكنك استخدامه عند بلوغ رضيعك عمر الشهر حتى سنة أو سنتين.

«سيدتي وطفلك» تعرفك على طريقة استخدام شفاط الأنف وما هي أسعاره في السعوديَّة؟

• شفاط الأنف للرضع:

عبارة عن أنبوب صغير موصل بقربة مليئة بالهواء ويستخدم لشفط المخاط من داخل أنف الطفل المصاب بالزكام لكي يستطيع التنفس بصورة طبيعيَّة.

• كيفيَّة استخدامه:

ـ قومي بتجهيز الأغراض التي تحتاجين إليها من قطارة محلول الملح، وشفاط الأنف، والمناديل الناعمة، والقطن.

ـ يجب الانتباه إلى الوقت الذي يتم خلاله تنظيف أنف الطفل، إذ يفضل قبل تناول الرضيع الحليب، كما يجب عدم استخدام محلول الملح بشكل يومي واجراء عمليَّة التنظيف برفق ومن دون الضغط كثيراً على الطفل.

ـ يوضع الطفل على ظهره في شكل مستقيم مع وضع يدك تحت رأسه ومن ثمَّ يقطر محلول الملح في كل فتحة من فتحتي الأنف.

ـ يبقى الطفل على ظهره لمدَّة دقيقتين للسماح للمخاط بالتفتت.

ـ أحضري منديلاً ناعماً وساعدي طفلك على إخراج المخاط.

ـ عند استخدام شفاط الأنف ابدئي بالضغط علية قبل إدخاله في أنف طفلك.

ـ أدخلي طرف الشفاط إلى أنف الطفل وثبتيه. قللي ببطء من الضغط على الشفاط لكي يسحب المخاط.

ـ كرِّري هذه العمليَّة من مرَّتين إلى ثلاث مرَّات في كل فتحة.

ـ اغسلي الشفاط جيداً بعد كل استعمال.

• أضرار جانبيَّة:

ليس لشفاط الأنف أي أضرار فهو أداة يدويَّة ليس بها أي كيماويات، لكنَّه قد يزعج صغيرك قليلا أثناء عمليَّة الشفط.

• سعره:

يتراوح سعره في الصيدليات بين 10 ـ 112 ريالاً ويأتي بألوان وأشكال جماليَّة مختلفة تعمل على إلهاء رضيعك.