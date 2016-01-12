اكتئاب الأطفال.. وعلاقته بقلة طعامهم

تناول الوجبات المتوازنة للأطفال بصورة معتدلة إحدى أهم الأسباب للحفاظ على النمو الصحي والنفسي للطفل، حيث أثبتت دراسة حديثة نشرت نتائجها في مجلة "بيدياتريكس" الأمريكية أنّ الأطفال الذين يواجهون عدم تقبل لتناول الطعام ويميلون إلى ضعف في الشهية يتعرضون إلى ازدياد وخطر مواجهة مشكلات عاطفية تتطلب تدخلًا طبيًّا.

من جانبها صرحت مديرة مركز"ديوك" أنّ الأطفال المقصودين في ذلك ليس الأطفال الذين يرفضون تناول الخضراوات والغذاء الصحي بصورة عامة، ولكن الأطفال الذين يبدون صعوبةً كبيرةً في تقبل تناول الأطعمة لدرجة أنّ هذا الموضوع بدأ يسبب مشكلات لديهم. "وفقًا للعربية"

وأشارت الدراسة التي أجريت على مجموعة من 3433 مشاركًا إلى أنّ أكثر من 20% من الأطفال في الولايات المتحدة بين سن الثانية والسادسة يتقبلون بصعوبة الأطعمة التي تقدم لهم

وجاءت نتيجة الدراسة لتثبت أنّ الأطفال الذين صنفوا في خانة الصعوبة المعتدلة إلى الشديدة في تناول الأطعمة يواجهون خطرًا أعلى بكثير في الإصابة بأعراض الاكتئاب والقلق، بالإضافة إلى أنهم يواجهون أعراض اضطراب جديد يقوم على الحد من تناول الطعام، وهذا التشخيص الجديد أضيف إلى الموسوعة الأمريكية للأمراض العقلية سنة 2014ويسمى "افويدانت/ريستريكتيف فود إينتايك ديزورد"

وأوضحت الباحثة أنّ "هذا السلوك المتطرف يمكن أن يتخذ أشكالًا عدةً، ويؤثر على صحة الطفل ونموه والعلاقة بين الأهل وأطفالهم".