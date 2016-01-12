الإمارات تدين التفجيرات الإرهابية التي وقعت في اسطنبول وبغداد

أدانت دولة الامارات العربية المتحدة بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف منطقة سلطان احمد وسط اسطنبول اليوم مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص.

واكدت وزارة الخارجية في بيان لها موقف الامارات الراسخ الذي ينبذ الإرهاب بكل صوره وأشكاله مهما كانت دوافعه ومبرراته والجهة التي تقف وراءه.

وطالب البيان بتكثيف وتضافر جهود المجتمع الدولي لضمان اجتثاث آفة الإرهاب الخطيرة وإيجاد حلول جذرية للقضاء هذه الظاهرة التي تتناقض مع كافة القيم الأخلاقية والإنسانية.

وأعربت الخارجية عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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> كما ادانت وزارة الخارجية بشدة الاعتداء الارهابي الذي وقع امس في بغداد الجديدة واستهدف منطقة تجارية مما اسفر عن سقوط العشرات من الضحايا الابرياء بين قتيل وجريح.

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> وقال البيان إن هذه الاعمال الاجرامية تتنافى مع كافة الشرائع السماوية وتهدف الى زعزعة الامن والاستقرار وترويع الامنين وقتل الابرياء.

وعبر البيان عن تعازي دولة الامارات لأسر الضحايا الذين سقطوا جراء هذه الجريمة الآثمة وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

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