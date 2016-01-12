خبر في الجول - الزمالك يقيد شيكابالا إفريقيا.. وغموض موقف رمزي خالد

استقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة أحمد حسام "ميدو" على قيد محمود عبد الرازق "شيكابالا" في قائمته الإفريقية التي تشارك في دوري الأبطال.

ويرسل الزمالك قائمة الفريق النهائية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا يوم الخميس المقبل.

واجتمع ميدو مع الجهاز المعاون من أجل الاستقرار على الأسماء النهائية في القائمة، وتم الاتفاق على قيد شيكابالا.

ولكن لايزال موقف رمزي خالد لاعب الزمالك الجديد المنضم من الاتحاد السكندري غامضا، حيث لا يقتنع ميدو بقيده حاليا.

وكان الزمالك قد أرسل 24 اسما في قائمة الأولية، ليترك فرصة لنفسه لقيد لاعبين جدد.

وقد يكون شيكابالا اللاعب الوحيد الذي يتم قيده في القائمة في يناير.

ولا يريد الزمالك غلق قائمته بالكامل، تحسبا لإبرام صفقات جديدة خلال الصيف.

ولايزال الزمالك يسعى لضم مهاجم أجنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.