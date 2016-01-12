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"إيران دولة إرهابية" يتصدر تويتر.. ونشطاء: لن يكون لها موطئ قدم عربيا

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"إيران دولة إرهابية" يتصدر تويتر.. ونشطاء: لن يكون لها موطئ قدم عربيا "إيران دولة إرهابية" يتصدر تويتر.. ونشطاء: لن يكون لها موطئ قدم عربيا
تصدر هاشتاج "إعلان إيران دولة إرهابية" قائمة الأعلى تداولا على موقع التغريدات الصغيرة تويتر، اليوم الأحد، وطالب مغردون على موقع التواصل الاجتماعى بإعلان دولة إيران إرهابية، مع استمرار جرائمها فى سوريا والعراق، وتدخلها المستمر بالشؤون الداخلية للدول العربية، وخاصة بعد حصار مدينة مضايا فى سوريا من قبل عناصر حزب الله التابعين لطهران.

وقال أحد المغردين: "إيران إرهابية بالفعل، وسبب لكثير من مشاكل الشرق الأوسط"، وأضاف آخر: "تحريف للإسلام وقتل أهله، وتفجيرات فى الحج، خلايا إرهابية فى دولنا، ونشرُ المخدرات وإحراق السفارات ماذا بقى؟".

وعلق آخر بإعلان وبدون إعلان، إيران دولة إرهابية وداعمة للإرهاب ومؤيدة له، فيما قال آخر: لن يكون لإيران ولا عملائها موطئ قدم فى أرض العروبة ودول الخليج على موعد لدحر الخونة العملاء وتطهيرها من رجس المجوس.
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