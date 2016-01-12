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الصوماليون ينهبون مجمعا لوكالة معونة إيرانية فى العاصمة مقديشيو

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الصوماليون ينهبون مجمعا لوكالة معونة إيرانية فى العاصمة مقديشيو الصوماليون ينهبون مجمعا لوكالة معونة إيرانية فى العاصمة مقديشيو

>قال مسؤولون فى مقديشيو إن مجمعا لوكالة إغاثة إيرانية تعرض للنهب فى العاصمة الصومالية اليوم الثلاثاء، وذلك بعد خمسة أيام من قطع الصومال علاقاتها الدبلوماسية مع طهران.

وقامت مجموعة من الرجال المسلحين الذى لم تعرف هويتهم إلى جانب بعض السكان بنهب المجمع، حيث تم سرقة أجهزة كمبيوتر ومعدات أخرى، وذكر محمد حسن وهو مسؤول أمنى أن قوات الأمن اقتحمت بعد ذلك المجمع، وألقت القبض على عدة أشخاص، وأضاف إن " التحقيقات جارية حول هوية الأشخاص الذين نظموا عملية النهب ".

وتركت عملية قطع العلاقات الدبلوماسية الممتلكات الإيرانية عرضة لمثل هذه الحوادث، وفقا لما يقوله عامل إغاثة صومالى رفض الإفصاح عن اسمه، وكانت وزارة الخارجية الصومالية قد أعلنت فى مقديشيو الأسبوع الماضى أن الدبلوماسيين الإيرانيين ارتكبوا انتهاكات ضد الصومال، بالتدخل فى الشؤون الداخلية للبلاد والقيام بدور سلبى فيما يتعلق باستقرارها وأمنها ووحدتها.

يذكر أن الصومال انضم إلى المملكة العربية وعدة دول أخرى فى قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران، بعد أن هاجمت المظاهرات الإيرانية السفارة السعودية فى طهران احتجاجا على إعدام السعودية رجل دين شيعى معارض .
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