رئيس وزراء فرنسا يعرب عن تضامنه مع تركيا وأسر الضحايا في حادث اسنطبول

أعرب رئيس وزراء فرنسا مانويل فالس عن تضامنه مع تركيا وأسر الضحايا في حادث التفجير الذي وقع اليوم الثلاثاء بالعاصمة اسطنبول وأوقع ما لا يقل عن 10 قتلى أغلبهم من الأجانب.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط أكد فالس – في تصريح اليوم – أن فرنسا وتركيا وكل البلدان التي يهاجمها الاٍرهاب عليها ان تتضامن وحشد كل الوسائل اللازمة لمكافحة التهديد الارهابي.

وأضاف رئيس الوزراء الفرنسي أنه حتى الان لا توجد معلومات تشير إلى وجود فرنسيين ضمن الضحايا.

وبكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد اعلنت – عقب وقوع الحادث – عن تشكيل خلية أزمات بالوزارة وكذلك بمقر السفارة الفرنسية بالعاصمة التركية للرد على الاستفسارات المتعلقة بالرعايا الفرنسيين في تركيا.

وتقوم وسائل الإعلام الفرنسية ببث رقم الخط الساخن لوزارة الخارجية الفرنسية لتقديم المعلومات المتوفرة لديها لحظة بلحظة.

وكانت محافظ مدينة إسطنبول قد أعلن أن 10 أشخاص على الأقل قتلوا، كما أصيب نحو 15 آخرون بجروح في انفجار وقع الثلاثاء في ساحة السلطان أحمد التاريخية.

وتشير وسائل الاعلام الفرنسية نقلا عن مصادر رسمية محلية الى أن الهجوم نفذه انتحاري سوري من مواليد 1988.