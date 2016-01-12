صور| البابا تواضروس الثاني يواصل جولته في الأقصر لليوم الثاني على التوالي

يواصل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، زيارته لمحافظة الأقصر، لليوم الثاني على التوالي .

وترأس البابا تواضروس الثاني، القداس الإلهي من كنيسة الملاك بمدينة الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، بحضور الأنبا هدرا، والأنبا ويصا، ولفيف من الأباء الأساقفة الرهبان، والكهنة، وكبار قادة الإيبارشيات بمحافظات الصعيد.

وقال البابا تواضروس، خلال كلمته في عظة القداس بالأقصر :”ابتعدوا عن الأفكار المقلقة، وعن مشاكل وتعقيدات الحياة، عيشوا روح البساطة، ضعوا في قلوبكم بساطة الطفل لكي يعيش به المسيح، أن صورة الأطفال لدينا هي نموذج للتعليم للوصول لطريق الملكوت، الأطفال أنقياء القلب فاطلب صلواتهم لأن لهم قوة صلاة وقوة شفاعة، فبهم روح البساطة والفرح والسلام والمرح فهم لا يعرفون الرياء”.

وشهد بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء أمس الإثنين، احتفالية تخريج 8 دفعات من الكلية الاكليريكية بكاتدرائية السيدة العذراء مريم، الكائنة بمدينة الأقصر، بحضور المحافظ محمد بدر ، ومدير الأمن اللواء عصام الحملي، ولفيف من المطارنة والأساقفة .

بدأت احتفالية كلية البابا شنودة اللاهوتية بالأقصر (الكلية الإكليريكية)، بقيام القس بيشوي وهيب، وكيل الكلية بإلقاء كلمة ترحيب بقداسة البابا، والآباء المطارنة والأساقفة، ثم تلاه كلمة مدير الكلية نيافة الأنبا هدرا، مطران أسوان، وأعقبها تكريم خريجي الكلية 9دفعات حتى عام 2015م بإجمالي 287 خريج، وهي الدفعات من 2007 وحتى 2014م، التي تم تكريمها من قبل قداسة البابا في هذه الاحتفالية .

> وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، قد بدأ جولته بين كنائس وأديرة الأقصر ، صباح أمس بزيارة لدير القديس مارجرجس بجبل الرزيقات بجنوب الأقصر ، حيث قام بزيارة لكنيسة مارجرجس بمدينة أرمنت، وكان في استقباله الأب يواقيم، راعي الكنيسة، وجمهور كبير من أقباط الأقصر وأرمنت، كما سبق ذلك استقبال محافظ الأقصر والقيادات الأمنية والتنفيذية لقداسة البابا بمطار الأقصر الدولي .