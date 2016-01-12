محافظ الشرقية يحيل الإدارة الهندسية بمنيا القمح للنيابة العامة

قرر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، إحالة وحدة الإدارة الهندسية بمدينة منيا القمح للنيابة العامة بتهم الفساد والتقصير فى العمل، مع وقفهم عن العمل لمدة 3 شهور لحين انتهاء التحقيقات، وذلك بسبب انهيار عقار وسط المدينة مكون من 6 طوابق.

وأضاف محافظ الشرقية لـ"اليوم السابع" أنه رفض وجود مخالفات فى تراخيص عدد كبير من العقارات المحيطة بالعقار المنهار، مشيرا إلى أن اللجنة الهندسية التى فحصت المنزلين المجاورين للعقار المنهار أكدت أن أساسياتها سليمة وأن الشروخ المتواجدة بها نتيجة الانهيار لن تؤثر عليها.

وعلى جانب آخر غادر الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية موقع انهيار العقار بمنيا القمح متوجها إلى القاهرة.