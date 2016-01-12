وزير التموين: السلاسل التجارية بوابة لتنمية جهاز التجارة الداخلية

شدد الدكتور خالد حنفى وزير التموين اليوم الثلاثاء خلال تواجده بمدينة العاشر من رمضان وتفقده مجمع هايبر وان بالعاشر على أهمية جودة المنتج المقدم من أجل خدمة المواطن، وأن الجولة فى سلسلة مطاعم هايبر الغرض منها امتداد البداية التى بدأها الرئيس بدعوة أصحاب السلاسل والمطورين التجاريين فى مجال تنمية التجارة الداخلية.

وأشار الوزير أنه بعد دعوة الرئيس تحركنا بشكل سريع لرصد كل الطرق التى تسهل عملية الاستثمار والتجارة الداخلية والمنافع التجارية وإخراج دليل استرشادى لكل المتطلبات التى طالبت بها أكثر من 17 وزارة للاستثمار فى مجال المنافذ التجارية.

وقال الوزير إن السلاسل التجارية هى بوابة تنمية جهاز التجارة الداخلية، حيث يتقدم لها من يرغب فى الاستثمار للحصول على الدليل الاسترشادى ومعرفة الإجراءات، مؤكدا أنه تم حصر أراضٍ موجودة لدى الدولة وشملت 733 قطعة أرض، وتم حصر منافذ وصلت 366 منفذا وتم عرض الأراضى والمنافع والجهات ذات الصلة بعد توجيهات مجلس الوزراء وتم تشكيل لجان الموافقات.

وأكد وزير التموين أن هناك 360 ردا مباشرا برغبات مختلفة فى الاستثمار ويتم الآن تقييم سعر هذه الأماكن من الأراضى وفى حال الانتهاء من هذا الإجراء سيتم دعوة هؤلاء الراغبين بشكل نهائى بعقد موثق وكراسة شروط طبقا لتوجيهات رئاسة الوزراء للانتهاء من الإجراءات بشكل سريع يختصر الوقت والإجراءات بأسعارها لمن يرغب، مشيرا إلى أن الاستثمار فى كثير من هذه السلاسل تأتى من خارج مصر والداخل وتضخ مليارات الجنيهات والاستثمارات لمصر وتوفر فرص عمل وتخدم 75% من فرص العمل للشعب المصرى.

وطالب بعض أهالى العاشر من رمضان بضرورة فتح منافذ شبيهة له فى كل محافظات مصر لما يقدمه من خدمه مميزة بأسعار بسيطة وجودة عالية.

ثم توجه الوزير لزيارة شركة الملكة للمكرونة بالعاشر ثم شركة المتحدة للزيوت ومن المقرر أيضا زيارة مجموعة مصانع حلوانى إخوان لصناعة اللحوم والمواد الغذائية، يليها تفقد مجموعة شركات أرما للصناعات ومجموعة السعيد الاقتصادية ثم شركة الملكة للصناعات الغذائية.

وتشمل زيارة وزير التموين عقد اجتماع مع مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر برئاسة الدكتور سمير عارف والمهندس عادل الشنوانى رئيس شعبة الصناعات الغذائية بالمؤسسة وأعضاء مجلس الإدارة الجديد، لمناقشة أهم مشكلات الاستثمارات فى العاشر ووضع مقترحات وحلول لها.