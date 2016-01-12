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وكيل "صحة الفيوم" يحيل 3 أطباء بمستشفى أطسا للتحقيق لتغيبهم عن العمل

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وكيل "صحة الفيوم" يحيل 3 أطباء بمستشفى أطسا للتحقيق لتغيبهم عن العمل وكيل "صحة الفيوم" يحيل 3 أطباء بمستشفى أطسا للتحقيق لتغيبهم عن العمل
أحال اللواء الدكتور ماهر الجاويش وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، 3 أطباء بمسشتشفى أطسا المركزى للتحقيق، لتغيبهم عن نوباتجيات العمل الخاصة بهم، وذلك أثناء مروره المفاجئ بالمستشفى.

كان وكيل الوزارة مر بشكل مفاجئ على مستشفى أطسا المركزى، وبصحبته مدير التفتيش المالى والإدارى بالمديرية، للاطمئنان على سير العمل بالمستشفى، وتبين تغيب 3 أطباء نواب عن النوباتجية فقرر إحالتهم للتحقيق.

ووجه وكيل الوزارة، تعليمات لرئيسة التمريض بالمستشفى، لزيادة أعداد الممرضات فى النوباتجيات من أجل تحسين الخدمة المقدمة للمرضى.

وشدد "الجاويش" على مدير الطب العلاجى بزيادة أعداد نواب وأخصائيو الجراحة لسد العجز الموجود بالمستشفى.

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مصر 365