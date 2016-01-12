نيابة الشرقية تأمر بضبط وإحضار المهندس المشرف على عقار منيا القمح المنهار

أمرت النيابة العامة بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، بضبط وإحضار المهندس المشرف على العقار المتسبب فى انهيار عقار شارع سعد زغلول بالمدينة لمباشرة التحقيقات معه.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار إسلام حشيش رئيس النيابة، وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء حسن سيف مساعد الوزير مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بانهيار عقار مكون من 7 طوابق بإجمالى 12 شقة، وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص شقيقتين وطفل 7 سنوات وإصابة 3 أخرين، وجارى رفع الأنقاض لاستكمال استخراج الضحايا.

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