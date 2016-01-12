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العثور على جثة طفلة حديثة الولادة ب"منور" برج سكنى فى المحلة

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العثور على جثة طفلة حديثة الولادة ب"منور" برج سكنى فى المحلة العثور على جثة طفلة حديثة الولادة ب"منور" برج سكنى فى المحلة
عثر سكان برج سكنى بشارع الطيار بمنطقة الجمهورية دائرة قسم ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، على جثة طفلة حديثة الولادة بمسقط العقار، وتظهر من جسدها أجزاء من عظام القفص الصدرى، وأخطرت شرطة النجدة بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد علاء الغرباوى مأمور قسم ثان المحلة، بورود بلاغا لشرطة النجدة من سكان عقار بشارع الطيار دائرة القسم. انتقل هشام علوش رئيس نيابة ثان المحلة، وبمناظرة الجثة تبين العثور على جثه طفلة حديثة الولادة بمسقط العقار، ويظهر من جسدها عظام القفص الصدرى، تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى المنشاوى العام، والتصريح بدفنها.

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