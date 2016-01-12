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تحليل في الجول – وليد صلاح: جوزيه أو ' جهاز النجوم ' هما حلول الأهلي لكسر ثنائية ميدو وحازم

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تحليل في الجول – وليد صلاح: جوزيه أو ' جهاز النجوم ' هما حلول الأهلي لكسر ثنائية ميدو وحازم تحليل في الجول – وليد صلاح: جوزيه أو ' جهاز النجوم ' هما حلول الأهلي لكسر ثنائية ميدو وحازم

أكد وليد صلاح الدين نجم منتخب والأهلي السابق أن ثنائية أحمد حسام "ميدو" وحازم إمام ضمن جهاز الزمالك لن يكسرها سوى أمرين في الأهلي.

وفي الحلقة السابقة قال وليد إن " لو استمر ميدو وحازم عامين في الزمالك ستحدث أمور لا أتمناها للأهلي" لن يكسرها إلا فكر مضاد في الأحمر(طالع التفاصيل)

وبسؤاله عن الفكر المضاد قال وليد إنه يقصد جهاز فني يستطيع أن يكون أكثر خبرة ودراية وقوة من الجهاز الفني الحالي لنادي الزمالك.

وألمح عضو لجنة الكرة السابق بالأهلي إلى عدم اقتناعه بقدرة المدرب الحالي جوزيه بيسيرو على تحقيق تلك المهمة رغم قيادته الأهلي لصدارة الدوري حتى اللحظة.

وحدد وليد صلاح الدين أمرين لا ثالث لهما لكي يتم مواجهة الخطر المحتمل القادم من ميت عقبة.

جوزيه

الأول هو ضرورة إعادة المدرب التاريخي للأهلي مانويل جوزيه، بحكم أنه القادر على صناعة المفاجآت دائما، وبالذات للزمالك.

كما ان قدراته الفنية والكاريزما والجماهيرية التي يتمتع بها أقوى من تلك التي يمتلكها ميدو وحازم حسب رأي وليد، بالإضافة إلى نفس ميزة حازم إمام إن لم يكن اكثر في القدرة على اختيار صفقات تفيد الأهلي.

"مانويل جوزيه كان سيطور إيفونا عن أي مدرب آخر"

جهاز النجوم

أما الحل الثاني الذي يراه وليد هو جهاز فني محلي يأخذ فيه الفرصة أشخاص على نفس نجومية وشهرة وشعبية ميدو وحازم.. ولكن عند جمهور الاهلي.

ومن المهم أيضا أن يتمتعوا بكفاءة ومهارة في القيادة والتدريب خاصة وأن هذه التجربة نجحت بالفعل في الأهلي عندما تم إسناد المهمة مرة لحسام البدري ومرة لمحمد يوسف.

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