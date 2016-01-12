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رئيس الأهلي يناقض مدير الكرة: لم نحسم صفقة السولية

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رئيس الأهلي يناقض مدير الكرة: لم نحسم صفقة السولية رئيس الأهلي يناقض مدير الكرة: لم نحسم صفقة السولية

قال رئيس النادي الأهلي محمود طاهر أن ناديه لم يحسم صفقة لاعب الشعب الإماراتي والإسماعيلي السابق عمرو السولية حتى اللحظة.

يأتي ذلك رغم تصريح مدير الكرة سيد عبد الحفيظ أمس الاثنين عبر قناة (النهار ) أن " السولية في الأهلي، اتفقنا مع اللاعب على كافة التفاصيل، ويبقى فقط توقيت قيده في قائمة الفريق". (طالع التفاصيل)

وأضاف طاهر في تصريحات للصحفيين أن المدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لم يطلب منه ضم السولية حتى الآن.

وشدد رئيس النادي أن المدير الفني لم يحدد صفقاته الكاملة حتى الآن.

وأشار طاهر أن الحكم على بيسيرو سابق لأوانه ولن يتم الحكم عليه إلا بعد نهاية الموسم.

ويتصدر الأهلي الدوري برصيد 25 نقطة ويمتلك مباراتين مؤجلتين.

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