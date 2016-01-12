معتز إينو ينضم لنادي فاركو في الدرجة الثانية

تعاقد معتز إينو لاعب فريقي الأهلي والزمالك السابق ولاعب منتخب مصر مع فريق فاركو، أحد فرق دوري الدرجة الثانية في مصر.

معتز إينو لعب لنادي طلائع الجيش في الموسم المنقضي، إلا أنه لم يتلق عروض في الموسم الحالي لينهي النصف الأول من الموسم بدون نادي.

وأعلن نادي فاركو على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" عن التعاقد مع اللاعب الدولي السابق بعقد يمتد لستة أشهر حتى نهاية الموسم الجاري.

ويطير إينو إلى السعودية بعد غد الخميس لأداء مناسك العمرة على أن ينتظم في التدريبات الأحد القادم ويبدأ مع فاركو مباريات الدور الثاني.

ويحتل فاركو المركز الثالث بالمجموعة السادسة بعد انتهاء مباريات الدور الأول برصيد 19 نقطة، بينما يحتل الأولمبي المركز الثاني برصيد 20 نقطة و يتصدر ألعاب دمنهور المجموعة برصيد 21 نقطة.