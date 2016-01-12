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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائما الى غائم جزئيا بوجه عام وتزداد كميات السحب على بعض المناطق مع فرصة لسقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة ويطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة فوق البحر وتكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة.

الرياح.. شمالية / شمالية غربية / 15 - 25/35 كم/ساعة على اليابسة & 35 - 45/55 كم/ساعة فوق البحر.

البحر .. مضطرب الى شديد الاضطراب  .. بارتفاع قدمين الى اربعة وخمسة أقدام قرب الساحل ومن ستة الى ثمانية وعشرة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثانية و 44 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الثامنة و43 دقيقة صباحا وعند الساعة التاسعة و41 دقيقة مساء.

                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    21      15              80       30 .
> دبي                        22      17              80       35 .
> الشارقة                   21       14              75       40.
> عجمان                    22       15             75       35.
> أم القيوين                22        14             75       30 .
> رأس الخيمة             21        13             85       35 .
> الفجيرة                   27       19              75       40.
> العين                     23       13              90       30 .
> ليوا                       23      13               95       35 .
> الرويس                  21      16               85       45 .
> السلع                    22       17               80       40.
> دلما                      21      18               85       55 .
> طنب الصغرى          21      17               85       55 .
> طنب الكبرى            21      17               85       55 .
> أبوموسى               22       18               80       50.

 

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