نصائح للتخلص من حب الشباب بالأنف

أنواع حب الشباب فى الأنف

نصائح لعلاج حب الشباب فى الأنف

حب الشباب مشكلة يعانى منها الكثيرون، والأنف بشكل خاص من أكثر المناطق الدهنية فى الوجه، مما يجعلها بيئة مناسبة لظهور البثور.>وأوضح الدكتور أيمن محمد أخصائى الأمراض الجلدية أن البثور التى تظهر على الأنف مختلفة الأنواع والأشكال، ومنها المتكيسة التى تصبح عبارة عن تعرجات غير متساوية على الجلد الخارجى وهى دمامل صغيرة مليئة بالقيح، أو السوداء التى تظهر نتيجة انسداد مسام الأنف وتراكم الدهون بداخلها دون القدرة على النفاذ خارج البشرة، كذلك النوع الأحمر أو الوردى الذى يظهر على شكل حبوب حمراء.>ويقدم أخصائى الجلدية مجموعة من أهم النصائح التى من خلالها يمكن علاج المشكلة، وتخفيف حدة ظهور وتكاثر البثور على سطح الأنف، ومنها:

- التوقف التام عن تفريغ البثور من خلال الضغط عليها أو العبث بها، لأنها تحفزها على النشاط من جديد لتظهر مرة أخرى

>- التركيز على حمامات البخار قبل استخدام أية وصفة أو قناع للأنف

>- العسل الأبيض النقى مفيد للغاية فى التخلص من بثور الأنف، فبعد التعرض لبخار دافئ لطيف على البشرة تجفف جيدا وتوضع كمية من العسل عليها

>- التركيز على غسيل الوجه والأنف بماء الورد بشكل منتظم فهو مفيد للبشرة للغاية