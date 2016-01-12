دراسة: أدوية حموضة شهيرة يتناولها الملايين تسبب أمراض الكلى المزمنة

كشفت دراسة طبية حديثة أن أحد الأدوية الشهيرة المضادة للحموضة، والتى يتناولها عشرات الملايين من الأشخاص حول العالم، تساهم فى رفع خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

وتنتمى هذه العقاقير المضادة للحموضة إلى فئة الأدوية المثبطة للبروتون "PPIs"، وهى تشمل المواد الفعالة الآتية: عقار "أوميبرازول" وعقار "لانزوبرازول" وعقار "رابيبرازول" وعقار "بانتوبرازول" وعقار "إيسوميبرازول"، وهى تساهم فى علاج الحموضة وارتجاع المرىء وقرحة المعدة.

وعلى الجانب الآخر أكد فريق من العلماء بمركز جونز هوبكنز الطبى فى أمريكا أن هذه الآثار الجانبية نادرة الحدوث، كما لم تُثبت نتائج الدراسة أن هذه الأدوية تتسبب فى الإصابة بالفشل الكلوى.

جدير بالذكر أن العديد من الأبحاث الطبية قد حذرت من الأضرار الصحية لأدوية الحموضة المثبطة للبروتون مثل: التهاب الكلى وتغيير طبيعة بكتيريا الأمعاء، ورفع خطر الإصابة بالأمراض المعدية.

ومن جانبه، أوصى الدكتور آدم شونفيلد، الباحث بجامعة كاليفورنيا – سان فرانسيسكو الأمريكية الأطباء بضرورة أن يوازنوا بين أضرار وفوائد الأدوية المضادة للحموضة قبل أن يصفوها لمرضاها، وخاصة أنه ثبت دور هذه العقاقير فى رفع خطر الإصابة بأثر جانبى خطير للغاية.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "JAMA Internal Medicine"، وكما نشرت مؤخراً على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.