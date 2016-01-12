مصر تدين تفجيرات اسطنبول

أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي وقع صباح اليوم الثلاثاء، في ميدان السلطان أحمد بمدينة اسطنبول التركية، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص، معربًا عن تعازي جمهورية مصر العربية للشعب التركي ولأسر الضحايا من الدول الآخري، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وجدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية التأكيد على موقف مصر الثابت الداعي لتكاتف المجتمع الدولي في مواجهة هذه الظاهرة البغيضة، التي تستهدف النيل من استقرار الشعوب وسلامتها حول العالم، دون تمييز بين عرق أو دين.