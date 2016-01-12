وزراء الإعلام العرب يتفقون على معايير أجهزة الإعلام العربية لمكافحة الإرهاب

اختتم المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإعلام العرب أعمال دورته الرابعة اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة مصر ، ورفع المكتب عددا من التوصيات بشأن البنود المدرجة على جدول أعماله إلى الدورة السابعة والأربعين والمقرر عقدها فى بيروت فى مايو المقبل.

وصرح عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإعلام العرب بأنه تم متابعة واستعراض الخطة الجديدة للتحرك الإعلامى العربى فى الخارج إلى جانب متابعة الاستراتيجية الإعلامية العربية حيث أظهرت المناقشات الرغبة فى تجديد هذه الاستراتيجية إلى جانب التأكيد على أهمية تفعيل دور الإعلام العربى فى التصدى لظاهرة الإرهاب وضرورة وجود مفهوم واضح ومحدد للإرهاب حتى لا يكون هناك اختلاف فى المفاهيم، لافتا إلى أن هناك أطرافا تستخدم مفهوم الإرهاب فيما لا تعتبره أطراف آخرى إرهابا.

وشدد الأمير على ضرورة التوصل إلى حد أدنى بين أجهزة ومؤسسات الإعلام العربية لمواجهة الإرهاب والتوصل لمفهوم مشترك حتى يمكن حشد الجهود لمكافحة هذه الافة، معتبرا أنه فى بعض الاحيان وعن غير قصد قد تعمل كأحد الاذرع الإعلامية لبعض المنظمات الإرهابية مثل تنظيم داعش وخلافه، وبذلك نخدم "الارهابيين" ولا نحاربهم.

وأضاف أنه تم الاتفاق على برنامج الاحتفال بيوم الإعلام العربى لهذا العام والذى يوافق الحادى والعشرين من ابريل المقبل، حيث سيتم تنظيم الأنشطة والبرامج الهادفة وتكريم عدد من الفائزين فى ثلاثة تصنيفات فى مسابقة الصحافة الورقية باعتبارها أقدم الاشكال فى مجال الصحافة، إلى جانب تكريم شخصية إعلامية من الاعلاميين فى مجال الصحافة الورقية مع إمكانية أن يتضمن التكريم أحد شهداء العمل الاعلامى من الدول العربية.

وقال الأمير أن الاحتفال سيشتمل على ثلاث جوائز لكل فئة من المقترحة لمسابقة الصحافة الورقية وهى "الاعلام الاستقصائى، والعمود الصحفى، والصورة الفوتوغرافية ".

وأضاف أنه سيتم تنظيم احتفال كبير بهذه المناسبة فى الجامعة العربية إلى جانب إقامة حفل فى دار الاوبرا.

من جانبها أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال أنه تم مناقشة المحور الفكرى لمجلس وزراء الإعلام العرب المقرر فى مايو المقبل بلبنان فى ضوء المقترح المقدم من الجمهورية التونسية حول دور وسائل التواصل الاجتماعى فى مكافحة الإرهاب والتطرف.

وحث المكتب التنفيذى إلى تقديم مقترحات حول محاور آخرى ليختار المجلس من بينها محورا لاعماله.

وأضافت أبو غزالة فى تصريحات لها فى ختام اجتماعات المكتب التنفيذى أن المناقشات تركزت حول متابعة خطة التحرك الإعلامى العربى فى الخارج خاصة فى ظل الهجمة الإعلامية من وسائل الإعلام الخارجية على الدول العربية التى تعانى من الإرهاب ومحاولة هذه الوسائل الصاق ظاهرة الإرهاب بالاسلام.

ورأت أبو غزالة أن هذه الخطة هى محاولة من الجامعة العربية لالقاء الضوء الإعلامى على الساحة الدولية بشأن تصحيح الصورة المغلوطة مع التأكيد على أن الاسلام بعيد كل البعد عن الإرهاب.

وأضافت أنه تم الاتفاق على تنظيم المنتدى الإعلامى العربى الثانى على أن يعقد فى أوروبا فى القترة المقبلة بعد انعقاد دورته الأولى فى نيويورك منذ عدة أشهر.

ولفتت إلى أن المكتب التنفيذى تابع التحضيرات الخاصة بانشاء المنصة الإعلامية لجامعة الدول العربية على شبكة الانترنت، وهى عبارة عن راديو وتليفزيون، موضحة أنه سيتم رفع هذه التوصيات إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء فى دورته القادمة فى لبنان، والتى يسبقها عقد الدورة الخامسة للمكتب التنفيذى فى بيروت أيضا.

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