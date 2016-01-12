حماس تأسف لرفض الفصائل الفلسطينية المشاركة فى إدارة معبر رفح

> أعربت حركة "حماس" الإسلامية اليوم الثلاثاء عن أسفها إزاء رفض الفصائل الفلسطينية المشاركة فى إدارة معبر رفح بين قطاع غزة ومصر.

وقال الناطق باسم حماس سامى أبو زهرى ، فى بيان صحفى ، إن الحركة "تعبر عن أسفها لرفض بعض الفصائل المشاركة فى الإشراف على معبر رفح بحجج غير مقنعة".

وأضاف أبو زهرى "كنا نتوقع من الفصائل المشاركة فى خدمة شعبنا بدلاً من الاكتفاء بدور الوساطة، ومثل هذا الموقف لن يثنى الحركة عن مواصلة دورها مع الجميع بشأن حل أزمة معبر رفح".

وبهذا الصدد ذكر أبو زهرى أن حماس "ما زالت بانتظار ردود اللجنة الفصائلية لمعبر رفح حول المقترحات والاستفسارات التى قدمها وفد الحركة للجنة".

وأشار إلى أن "ورقة الفصائل هى إحدى الأفكار المطروحة للنقاش، والحركة لم ترفضها وإنما قدمت استفسارات جوهرية وهى بحاجة إلى توضيحات بشأنها من اللجنة الفصائلية".

وكانت لجنة مشكلة من الفصائل اجتمعت مع قيادات من حماس فى غزة لبحث مبادرة قدمتها الفصائل بشأن حل أزمة استمرار إغلاق معبر رفح بين قطاع غزة.

وتقوم مبادرة الفصائل على تولى حكومة الوفاق الفلسطينية مسؤولية إدارة معبر رفح مع دمج موظفى حركة حماس الحاليين على المعبر مع موظفى أمن الرئاسة الفلسطينية.

وردت حماس على المبادرة باقتراح تشكيل لجنة من الفصائل لتولى إدارة معبر رفح وهو الأمر الذى رفضته الفصائل وأصرت على حصر النقاش فى مبادرتها المذكورة.

>