بالصور.. وكيل وزارة التعليم بالفيوم يتفقد سير امتحانات الشهادة الابتدائية

قام اليوم الدكتور السيد بسيونى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بمتابعة امتحانات الشهادة الابتدائية، حيث يؤدى التلاميذ اليوم امتحان الرياضيات واللغة الإنجليزية.

وتفقد وكيل الوزارة لجنة مدرسة الشهيدة جاسمين شريف والتى بها عدد 7 لجان وعدد 141 تلميذا، وتبين حضور جميع التلاميذ وعدم تغيب أى منهم.

وصرح وكيل الوزارة بأن جولته تأتى للاطمئنان على التلاميذ، وأنهم أكدوا له أن الامتحان فى مستوى التلميذ المتوسط وجميع الأسئلة من المنهج.

وحث وكيل الوزارة التلاميذ على ضرورة التركيز أثناء أداء الاختبار وعدم التسرع فى الإجابات والتنظيم الجيد لورقة الإجابة.



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