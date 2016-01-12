تقرير في الجول - حكاية احتفال بوجبا الشهير

بول بوجبا ليس فقط لاعب وسط رائع.. لكنه يتميز أيضا باختياره الرائع للأزياء.

عموما، حديثنا هنا ليس عن أزياء بوجبا بل عن احتفاله الشهير.

احتفال بوجبا كان أحد نقاط الحديث في حفل الكرة الذهبية حيث التقطت العدسات بوجبا مرتين وهو يقوم به مع أسطورة يوفنتوس إدجار ديفيدز ورئيس النادي أندريه أنييلي.

لكن ما قصة هذا الاحتفال؟

الرقصة اسمها "Dab" وهي رقصة هيب هوب يقوم فيها الراقص بإسقاط رأسه ورفع ذراعه وكأنه سيعطس، لكن مع رفع الذراع.

الرقصة بدأت في أتالانتا بالولايات المتحدة في مجتمع الهيب هوب هناك، وإن كان هناك خلاف حول الشخص الذي ابتدعها بالتحديد.

"Dab" بدأت في الانتشار في ملاعب الرياضة، بالتحديد في دوري كرة السلة للمحترفين الأمريكي NBA وبول بوجبا وفريق باريس سان جيرمان بالكامل.