محمد بن راشد: أولوياتنا الانسان ونعمل على إسعاده بكل الوسائل

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في قصر سموه في زعبيل قبل ظهر اليوم بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي وأعضاء المجلس الذين جاؤوا للاستئناس بتوجيهات سموه التي ترسم لهم خارطة طريق لتمكين المجلس الوطني الاتحادي من أداء رسالته الوطنية النبيلة على أكمل وجه خدمة للوطن والمواطن.

وقد رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برئيسة وأعضاء المجلس وهنأهم على فوزهم بعضوية المجلس الوطني الاتحادي الذي وصفه سموه بالمؤسسة الوطنية الممثلة للشعب وتحظى بدعم القيادة الرشيدة من اجل تفعيل دور المجلس في ترسيخ مفهوم العمل الوطني المخلص الذي يصب في خدمة الناس والمجتمع والبحث عن القضايا الوطنية التي تهم المواطنين وتلامس حياتهم الاجتماعية والتعليمية والصحية والانسانية وكل أمورهم ذات الصلة بتوفير العيش الكريم وإسعاد كل مواطن ومواطنة على مساحة أرض دولتنا العزيزة.

وأكد سموه في سياق تجاذبه أطراف الحديث ورئيسة وأعضاء المجلس الوطني أن حكومته والمجلس يجب أن يعملا كفريق واحد كي تسير القافلة إلى مبتغاها دون عثرات أو ثغرات قد تعطل أو تعيق مسيرة التنمية المستدامة التي تنشدها القيادة الحكيمة لضمان حياة سعيدة وآمنة لشعبنا الوفي وأجيالنا اللاحقة وتطور بلدنا على كل الصعد وفي شتى الميادين والمواقع.

وقال سموه مخاطبا محدثيه " نحن نضع على رأس سلم أولوياتنا الانسان ونعمل على إسعاده بكل الوسائل الممكنة واللازمة.. لهذا اطلب منكم إخواني وأخواتي ان تتعاونوا مع الحكومة وتتلمسوا احتياجات المواطنين وتنقلوها إلى القيادة والحكومة.. ونحن على استعداد تام لسماع وجهات نظركم وأخذ ارائكم وافكاركم بعين الرضا والاعتبار ما دامت تهدف إلى خدمة وطننا الغالي وإسعاد أبناء وبنات شعبنا الاوفياء.. فأنتم همزة الوصل بين الحكومة والشعب وعليكم أن تتعلموا من تجارب الاخرين ممن سبقوكم في ميادين العمل الوطني الميداني.. وحظيظ في هذه الحياة من يتعلم كل يوم شيئا أو امرا جديدا يفيده شخصيا ويفيد بلده ومجتمعه ..وأنا شخصيا لا اشعر بالراحة إذا لم أكتشف كل يوم أمرا جديدا كي أتعلمه وأفهمه وأفيد به وطني وأسعد شعبي ".

وختم سموه متمنيا لرئيسة وأعضاء المجلس النجاح والتوفيق في تحمل مسؤولياتهم الوطني بإخلاص وكفاءة وشفافية.

>