بالفيديو والصور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تطوير ميناء البرلس

تفقد اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير وتوسعة ورفع كفاءة ميناء الصيد بالبرلس، يرافقه العميد يسرى الدسوقى، مدير الميناء، مشيرا إلى أنه سيتم تطوير ميناء الصيد بتكلفة 30 مليون جنيه، لاستيعاب سفن حمولة كل منها 2000 طن، لنقل التوربينات الخاصة بمحطة كهرباء البرلس الجديدة، التى يصل حمولة كل منها 500 طن للوحدة.

واستمع محافظ كفر الشيخ، أثناء تفقده الميناء، لتوضيح من مدير الميناء، حول أعمال التطوير والتوسعة ورفع كفاءة الميناء حيث يتم مد الرصيف الغربى لميناء البرلس لمسافة 125 مترا، بعرض 8 أمتار، مع أعمال الدعم والترميم للحاجز القديم، وتعميق الميناء حتى ستة أمتار، ومواجهة مشكلة الإطماء، التى تحدث بمدخل الميناء.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، أعمال توسعة مدخل الميناء، وإنشاء حواجز ومصدات الأمواج، لافتاً إلى استغلال الميناء لأجل تحقيق مزيداً من التنمية فى الساحل الشمالى للمحافظة.

وسيتم عمل مساحة تخزينية لاستقبال السفن داخل ميناء البرلس الناقلة لمعدات محطة الكهرباء، التى تعد من أكبر محطات إنتاج الطاقة الكهربائية فى الشرق الأوسط على بعد حوالى 16 كيلو متراً من ميناء البرلس.



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