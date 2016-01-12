بعد يومين من انعقاد «النواب».. نائبان هددا بالاستقالة وثالث فعلها

منذ بداية الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، الأحد الماضي، شهد المصريون العديد من الصراعات بين أعضاء البرلمان، ولكن يبدو أن الصراعات لم تكن فقط تحت القبة، لتؤدي إلى تهديد نائبان بتقديم استقالتهم، وآخر يقدم عليها بالفعل.

محمد بدوي الدسوقي

لوح النائب محمد بدوي الدسوقي، قبيل بدء الجلسة الإجرائية باستقالته، عقب منعه الدخول بسيارته الخاصة إلى مقر البرلمان.

«لو مدخلتش بالعربية هقدم استقالتي، اتصلوا بقصر الاتحادية الموظفين يدخلوا بالسيارات واحنا نروح فين»، تلك كانت كلمات النائب محمد بدوي الدسوقي، الذي أراد الدخول إلى مقر المجلس بواسطة سيارته الخاصة، وما إن منعته قوات الأمن من ذلك، وطلبت منه الذهاب لإيداع السيارة في أي جراج قريب، فاعترض قائلًا: «أنا كده مش عارف أجيب حقي هجيب حق الناس إزاي .. يبقى استقيل أحسن».

مرتضى منصور

منذ الجلسة الافتتاحية، بل قبلها، أثار النائب مرتضى منصور ضجة اعلامية، جذبًا للانتباه بصراخه في الجلسة الافتتاحية واعتراضه على دباجة القسم.

وهدد مرتضى في الجلسة بتقديم استقالته قائلًا: “أحترم مواد الدستور ولا اعترف بدباجته .. وممكن أسيب البرلمان وأمشي”.



> كمال أحمد

النائب كمال أحمد، لم يقف عند حد التهديد، فتقدم باستقالته من المجلس لظروف صحية، اليوم الثلاثاء، إلى المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام للمجلس، والتي لم يتم قبولها بعد، حتى تتم مناقشتها في جلسة اليوم.

وأرجع النائب سبب الاستقالة إلى ما وصفه بـ”تصرفات بعض الأعضاء، التي حولت البرلمان لما يشبه «السيرك»”، بحسب وصفه.

توفيق عكاشة

وكان توفيق عكاشة، قد أشار إلى تقديم استقالته من البرلمان قبل انعقاده، في مداخلة له على قناة “ONTV”، وأرجع أسباب الاستقالة إلى ما يدور في مصر و كيف أن جميع أجهزة الدولة تحارب رموز 30 يونيو.

كما وجع عكاشة تحذيرًا لزملائه من الاعلاميين، على ما فعله به الأمن الوطني، و كيف يقومون بالاتصال بزملائه النواب من أجل تحذيرهم من وضع توفيق عكاشه رئيسًا للبرلمان .

وأضاف عكاشة: “أرسل استقالتي من المجلس موثقة إلى النواب بعد سفري، لأنني لا أرضى عن الأوضاع الحالية، ولن أكذب على الشعب”.

وبعد تداول تصريحات النائب التي أثارها حول استقالته، أو حتى حول هجرته خارج البلاد اعتراضًا على الأوضاع السياسية، لم يتخذ أي إجراءًا فعليًا، بل تراجع عنها.