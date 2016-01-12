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دراسة: 150 دقيقة رياضة يوميا تعالج مرض السكر من النوع الثانى نهائيا

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دراسة: 150 دقيقة رياضة يوميا تعالج مرض السكر من النوع الثانى نهائيا دراسة: 150 دقيقة رياضة يوميا تعالج مرض السكر من النوع الثانى نهائيا
كشف العلماء النقاب عن دراسة جديدة تعتبر مفاجأة لمرضى السكر من النوع الثانى وتؤكد وجود مفتاح للعلاج نهائيا من هذا المرض السكر.

نقل الموقع البريطانى "ديلى ميل" الدراسة التى أشارت إلى أن التمارين الرياضية تساعد أيضا فى علاج ضغط الدم والكولسترول وكذلك السكر من النوع الثانى، وأوصت الدراسة بأهمية حث الأطباء لمرضاهم على القيام بالرياضة وفقا لأعمارهم وحالتهم الصحية.

ويقول الدكتور "رائد روميو مينديز" القائم على الدراسة ورئيس وحدة الصحة العامة فى البرتغال: "ممارسة الرياضة والنشاط البدنى يمكن أن يساعد فى السيطرة على مرض السكر من النوع الثانى، وهناك العديد من الدراسات التى تمت على حالات تم علاجها بطريقة الرياضة مع نظام غذائى سليم بانتظام.

وأضاف: "مرض السكر من الأمراض المزمنة التى تهدد حياة عدد كبير من الحالات، قائلا: "لم نكن نتوقع هذا الإقبال على الدراسة وهو ما جعل عدد كبير من الجمعيات العالمية تنشر الدراسة وتصدق عليها، منها الجمعية الأوروبية لدراسة مرض السكر، جمعية السكر الأمريكية، الجمعية الفرنكوفونية والمعهد الوطنى السويدى للصحة.

ويعلق الدكتور "حسين ناجى" الباحث فى مجال السياسة الصحية فى كلية لندن للاقتصاد، على الدراسة ويقول: "الغالبية العظمى من المرضى الذين يعانون من داء السكر النوع الثانى لا تشارك فى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لعدم توفر الوعى الكافى حول فوائد ممارسة الرياضة، وتعد هذه الدراسة نقطة أمل جديدة للمرضى يعطيهم قوة دفع للتعافى من هذا المرض.

وتشمل التمارين الرياضية المشى السريع، الجرى، ركوب دراجات، السباحة، وغيرها من الأنشطة الرياضية التى تعمل على عضلات الجسم.
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مصر 365

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