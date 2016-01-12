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طبيب ألمانى: استنشاق المخاط بدلا من التخلص منه لتسليك أنفك

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طبيب ألمانى: استنشاق المخاط بدلا من التخلص منه لتسليك أنفك طبيب ألمانى: استنشاق المخاط بدلا من التخلص منه لتسليك أنفك
يقول طبيب ألمانى إن الاستنشاق قد يكون مزعجا للناس من حولك مثل التمخط ولكنه يعد أفضل طريقة لتسليك أنف مزكوم.

وقال كلاوس شيفر وهو ممارس عام فى هامبورج بألمانيا "أنت تخفف الضغط فى أنفك عندما تستنشق حيث إن ذلك يعمل على "امتصاص مخاط الأنف من التجاويف فى الممرات والجيوب الأنفية.

امتصاص المخاط أو الشخير الناتج عنه هو مثار جدل مستمر فى الكثير من الثقافات.

ومهما كان الأمر مقززا إلا أنه بحسب شيفر يمكن ابتلاع المخاط الممتص بأمان أو السماح له بالتصريف من تلقاء نفسه. أما بصقه من الفم يشكل خطرا صحيا على الآخرين.

ولا ينصح بالتمخط بقوة لأن الطرد العنيف للمخاط فى منديل له نفس الأثر المنسوب خطأ لاستنشاقه.

واختتم كلامه قائلا "الضغط المرتفع يدفع المخاط إلى الجيوب المجاورة للأنف حيث تصبح المادة المغذية المثالية للجراثيم.

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مصر 365