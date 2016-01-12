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ازدواجية القرضاوى.. يدعو لتركيا بالسلامة من الإرهاب ولمصر بالخراب!!

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ازدواجية القرضاوى.. يدعو لتركيا بالسلامة من الإرهاب ولمصر بالخراب!! ازدواجية القرضاوى.. يدعو لتركيا بالسلامة من الإرهاب ولمصر بالخراب!!
أدان الشيخ يوسف القرضاوى رئيس "الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين" التفجيرات الإرهابية التى وقعت بتركيا اليوم الثلاثاء، فى الوقت الذى يقف فيه صامتاً ويتجاهل الهجمات والأحداث الإرهابية التى تطال مدنيين وأفراد الجيش والشرطة فى ، بل ويدعو بإنزال الخراب والدمار لمصر.

وفى ازدواجية واضحة كتب القرضاوى تغريدة عبر حسابه الرسمى على تويتر قائلاً: "اللهم احفظ تركيا المسلمة من شر الأشرار، وكيد الفجار، ورد سهامهم عليها إلى نحورهم، واشغلهم بأنفسهم، وقنا شرهم بما شئت وكيف شئت.#انفجار_اسطنبول ".


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