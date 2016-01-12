الأمن يفض تظاهر عمال المركز الطبى بالمقاولون العرب

تمكنت قوات الأمن من فض تظاهر عمال المركز الطبى التابع لشركة المقاولون العرب، وذلك بعد 3 ساعات من تنظيمهم للوقفة الاحتجاجية.

وأكد المتظاهرون أنهم لن يتنازلوا عن مطالبهم التى فى مقدمتها محاسبة ومعاقبة الطبيب المتسبب فى عدم إسعاف زميلهم المصاب، بالإضافة لتثبيت العمالة المؤقتة، ومساواتهم بعمال شركة المقاولون العرب، وتطبيق الكادر الوظيفى عليهم.

فيما أكدت مصادر داخل الشركة، أن المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون وعد بمقابلة العمال والتعرف على مطالبهم عقب عودته من محافظة الإسكندرية.

كان قد نظم عدد من العاملين بالمركز الطبى التابع لشركة المقاولون العرب، وقفة احتجاجية اليوم، اعتراضا على عدم إرسال "النوبتجى" سيارة إسعاف لزميلهم المصاب فى محطة مصر.

وطالب المتظاهرون بضرورة معاقبة الطبيب وفصله من المستشفى، لعدم الاستجابة السريعة لزميلهم، وكذلك لقاء رئيس الشركة المهندس محسن صلاح، لعرض بعض المطالب عليه.



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