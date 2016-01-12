اكتشاف4 بؤر إيجابية لأنفلونزا الطيور بالمنوفية وتحصين مليونى طائر ضد المرض

قال الدكتور مجدى أبو الليل، مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية اليوم الثلاثاء، إنه تم تحصين 2 مليون و197 ألفا و384 طائرا ضد مرض أنفلونزا الطيور، وذلك فى إطار خطة المديرية لمواجهة المرض ومنع انتشاره، مؤكدا أن المحافظة بدأت خطة خلال الثلاث أشهر الماضية لتحصين المحافظة.

وأضاف أنه تم اكتشاف بؤرة إيجابية للمرض بالباجور وبؤرة أخرى بقرية نادر مركز الشهداء وأخرى بمركز تلا ورابعة بمركز بركة السبع، وأنه تم إعطاء الجرعة الثانية للتحصين ضد المرض بدائرة نصف قطرها 9 كيلو مترات فى محيط البؤرة الإيجابية.