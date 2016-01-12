أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: خارج المستطيل الأخضر .. هوايات نجوم الدوري الممتاز -
القاهرة أبوظبي: أسرار وكواليس الكرة المصرية - الجمعة 07 أبريل 2017 -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بفضل «الخلطة السرية».. الأهلي يتفوق على «عمالقة أوروبا» -
«بوجلبان»: كوليبالي يشبه فلافيو.. ومعلول يؤدي رغم الضغوط الإعلامية -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " ثانون الضرائب ألزم الشركات بعدم قبول الشيكات " -
مساء dmc - عاكف مغربي " لدينا 20 مليون بطاقة بنكية في مصر " -
مساء dmc - حازم حجازي " 14 % من المصريين لديهم حسابات بنكية " -
مساء dmc - د.محمد معيط " وزارة المالية لا تدخر جهدا لتعويض السنوات التي مرت بدون تطوير " -
دول الخليج ترحب بالضربة الأمريكية على القاعدة الجوية السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

جامعة طنطا تشارك بـ"أحدب نوتردام" فى مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح

Google+ Print
جامعة طنطا تشارك بـ"أحدب نوتردام" فى مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح جامعة طنطا تشارك بـ"أحدب نوتردام" فى مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح
صرح الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا عن مشاركة الجامعة متمثلة فى إدارة الفنون برعاية الطلاب بمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى الذى يُعقد فى الفترة من 7 يناير الجارى حتى 15 من الشهر نفسه بمدينة شرم الشيخ وذلك بمسرحية "أحدب نوتردام".

وأشار لأن مشاركة الجامعة تأتى إيمانا بدورها فى تنشيط السياحة المصرية، وإعادة الروح للحركة المسرحية، ونشر رسالة التنوير المسرحية على المستويين الوطنى والقومى، وإثراء الفكر الثقافى والمعرفى للشباب.

يذكر أن جامعة طنطا هى الجامعة المصرية الوحيدة التى ستشارك فى المهرجان الذى يقام برعاية وزير الثقافة حلمى النمنم، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة إلى جانب مشاركة وزارتى الشباب والرياضة والسياحة. حيث تتنافس عروض فنية مسرحية كثيرة من الأردن والإمارات وألمانيا وصربيا ورومانيا وغيرها من الدول فى مهرجان يترأس لجنة تحكيمه الفنان أحمد عبد العزيز.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365