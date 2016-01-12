جامعة طنطا تشارك بـ"أحدب نوتردام" فى مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح

صرح الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا عن مشاركة الجامعة متمثلة فى إدارة الفنون برعاية الطلاب بمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى الذى يُعقد فى الفترة من 7 يناير الجارى حتى 15 من الشهر نفسه بمدينة شرم الشيخ وذلك بمسرحية "أحدب نوتردام".

وأشار لأن مشاركة الجامعة تأتى إيمانا بدورها فى تنشيط السياحة المصرية، وإعادة الروح للحركة المسرحية، ونشر رسالة التنوير المسرحية على المستويين الوطنى والقومى، وإثراء الفكر الثقافى والمعرفى للشباب.

يذكر أن جامعة طنطا هى الجامعة المصرية الوحيدة التى ستشارك فى المهرجان الذى يقام برعاية وزير الثقافة حلمى النمنم، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة إلى جانب مشاركة وزارتى الشباب والرياضة والسياحة. حيث تتنافس عروض فنية مسرحية كثيرة من الأردن والإمارات وألمانيا وصربيا ورومانيا وغيرها من الدول فى مهرجان يترأس لجنة تحكيمه الفنان أحمد عبد العزيز.



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