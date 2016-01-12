صور| وزير الخارجية يلتقي مع زعيم الأغلبية فى البرلمان الألماني

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، صباح اليوم الثلاثاء، خلال زيارته الحالية إلى برلين مع زعيم الأغلبية في البرلمان الألماني “فولكر كاودر”، حيث تناول اللقاء كافة جوانب العلاقات المصرية الألمانية وسُبل تعزيزها، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها الوضع في سوريا واليمن وليبيا، فضلًا عن التوتر الحالي في العلاقات السعودية الإيرانية، وتداعياته الدولية والإقليمية.

وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تصريح صحفي، إن “شكري”، قد حرص في بداية اللقاء على نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى “فولكر”، والذي تربطه به علاقة صداقة منذ زيارة الرئيس السيسي الأخيرة إلى برلين، وما لمسه من مكانة خاصة تحظى بها مصر لدى زعيم الأغلبية، وحرص على تعزيز، وتقوية العلاقات المصرية الألمانية في شتى المجالات.

وقدم زعيم الأغلبية في البرلمان الألماني التهنئة إلى وزير الخارجية على الخطوة الهامة التي تحققت باستكمال خارطة الطريق السياسية، وإجراء الانتخابات البرلمانية، وانعقاد أولى جلسات محلس النواب المصري، وأكد على أنه من الطبيعي أن تسعى ألمانيا إلى تكثيف وتعزيز تعاونها الاقتصادي والاستثماري، والسياسي مع مصر عقب استكمال تلك الخطوة الهامة، مشيرًا إلى احتياج ألمانيا إلى دور مصر القوى والفعال في احتواء العديد من أزمات المنطقة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير “شكري”، قدم خلال اللقاء تقييمًا شاملًا لتطورات الأوضاع السياسة والأمنية في ليبيا، والدور الهام الذي تقوم به مصر لدعم اتفاق الصخيرات، ودعم تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وكذا التقييم للجهود الدولية والإقليمية لتفعيل العملية السياسية في سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة، فضلًا عن جهود احتواء التوتر السعودي/الإيراني الأخير.

وأشار ” أبو زيد “، إلى أن اللقاء بين زعيم الأغلبية في البرلمان الألماني، ووزير الخارجية عكس خصوصية، وأهمية العلاقات بين مصر وألمانيا، والرغبة الجادة من الجانب الألماني لتوجيه دفعة قوية لعلاقات ألمانيا مع مصر، كما عكس اللقاء تفهمًا من جانب زعيم الأغلبية للتحديات التي تواجه مصر وثقة الجانب الألماني في قدرة مصر على مواجهة تلك التحديات، كما أعرب البرلماني الألماني عن تطلعه إلى زيارة مصر وعقد لقاءات مع نواب البرلمان المصري الجديد وتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.