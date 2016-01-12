افتتاح الدورة التأهيلية للقاضيات والقضاة لمُكافحة العنف ضد المرأة

افتتح المستشار عُمر حفيظ، مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية، الدورة التأهيلية للقاضيات والقضاة، لمكافحة العنف ضد المرأة، والتي ينظمها المركز القومس للدراسات القضائية بالتعاون مع المجلس القومي للمراة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي .

وتعقد الدورة المذكورة تحت رعاية المستشار أحمد الزند، وزير العدل، والسفيرة مرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة.

وتناولت الجلسة الافتتاحية للدورة، كلمات للمستشار عُمر حفيظ، والسفيرة ميرفت تلاوي، “اجناثيو أرتازا”، المدير القطري للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

وتتناول الدورة التأهيلية موضوعات مهمة من بينها:” دور الدولة في محاربة العنف ضد المرأة، التوعية بأهمية دور المرأة، العنف ضد المرأة، والقانون الجنائي”.

كما تلقى الضوء على دورالنيابة العامة، ومحكمة الجنح، والجنح المستأنفة في التعامل جرائم العنف ضد المرأة، فضلًا عن سُبل مكافحة العنف ضد المرأة في الشريعة الإسلامية.

وتتناول دور إدارة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، والعنف ضد المرأة في المجال الأسري “تطبيقات بقانون الأحوال الشخصية المصري”، ودور الطب الشرعي في التعامل مع العنف ضد المرأة.

كما تتضمن الدورة التدريبية عرضًا لمشروع قانون حماية المرأة من العنف، وعرضًا لدراسة عملية في مجال العنف ضد المرأة في قانون العمل والعمال.