تجديد حبس خادمة 15 يوما بتهمة سرقة مصوغات ذهبية من شقة مخرجة بالبساتين

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المعادى، برئاسة المستشار أحمد شكرى، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس خادمة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة مصوغات ذهبية من شقة مخرجة.

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من "لمياء. ا" مخرجة، تتهم فيه الخادمة التى تعمل عندها منذ فترة طويلة بسرقة مصوغات ذهبية تتمثل فى "سلسلة، دلاية، مصحف ذهب، 5 جنيهات من الذهب، وخاتم ألماظ"، بالإضافة إلى 5000 جنيه، وفرت هاربة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأثبتت تحريات المباحث الأولية، أن وراء واقعة السرقة الخادمة، وبناء على ذلك أمرت النيابة بضبطها وإحضارها، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، والحصول على إذن النيابة العامة، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمة.

وبمواجهتها أنكرت سرقتها للمصوغات، وبمناقشة النيابة العامة للمتهمة أنكرت أيضا ارتكابها للواقعة، فأمرت النيابة بحجزها لحين ورود التحريات.

وأثبتت تحريات المباحث صحة الواقعة، وبناءً عليه أصدرت النيابة قرارها المتقدم بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق، مع مراعاة تجديد حبسها فى الميعاد القانونى المحدد لها.