أخبار عاجلة

«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
ارتفاع سعر الذهب اليوم السبت 8 إبريل 2017 في مصر -
مساء dmc - معيط " نحاول ادخال أكثر من منظومة دفع لمنظومة الكروت الذكية كما فعلنا في المعاشات" -
القاهرة أبوظبي: آخر تطورات الكرة المصرية .. مع ك/ محمود الخطيب - الجمعة 07 أبريل 2017 -
سعر الدولار اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
القاهرة أبوظبي: خارج المستطيل الأخضر .. هوايات نجوم الدوري الممتاز -
القاهرة أبوظبي: أسرار وكواليس الكرة المصرية - الجمعة 07 أبريل 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس خادمة 15 يوما بتهمة سرقة مصوغات ذهبية من شقة مخرجة بالبساتين

Google+ Print
تجديد حبس خادمة 15 يوما بتهمة سرقة مصوغات ذهبية من شقة مخرجة بالبساتين تجديد حبس خادمة 15 يوما بتهمة سرقة مصوغات ذهبية من شقة مخرجة بالبساتين
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المعادى، برئاسة المستشار أحمد شكرى، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس خادمة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة مصوغات ذهبية من شقة مخرجة.

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من "لمياء. ا" مخرجة، تتهم فيه الخادمة التى تعمل عندها منذ فترة طويلة بسرقة مصوغات ذهبية تتمثل فى "سلسلة، دلاية، مصحف ذهب، 5 جنيهات من الذهب، وخاتم ألماظ"، بالإضافة إلى 5000 جنيه، وفرت هاربة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأثبتت تحريات المباحث الأولية، أن وراء واقعة السرقة الخادمة، وبناء على ذلك أمرت النيابة بضبطها وإحضارها، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، والحصول على إذن النيابة العامة، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمة.

وبمواجهتها أنكرت سرقتها للمصوغات، وبمناقشة النيابة العامة للمتهمة أنكرت أيضا ارتكابها للواقعة، فأمرت النيابة بحجزها لحين ورود التحريات.

وأثبتت تحريات المباحث صحة الواقعة، وبناءً عليه أصدرت النيابة قرارها المتقدم بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق، مع مراعاة تجديد حبسها فى الميعاد القانونى المحدد لها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365