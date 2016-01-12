تأجيل محاكمة 19 متهما فى "أحداث عنف الوراق" لـ9 فبراير للاطلاع

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة 19 متهما فى أحداث العنف التى وقعت بمنطقة الوراق فى ذكرى 25 يناير العام الماضى، والمعروفة إعلاميا بأحداث "عنف الوراق" لـ9 فبراير للاطلاع.

وقبل صدور قرار التأجيل طالب دفاع المتهم الأول بضم دعوى اقتحام قسم شرطة الوراق والتى تحمل رقم 846 لسنة 2015 لدعوى أحداث عنف الوراق، وطالب بالاستعلام من الإدارة العامة لمرور الجيزة وهيئة النقل العام بالجيزة عن ثمة وجود قطع للطريق الدائرى أو كورنيش النيل بالوراق يوم 25 يناير من العام الماضى بداية من الساعة 12 الظهر وحتى الساعة الثانية صباح اليوم التالى.

وأكد الدفاع أنه اطلع على دفتر الإشارة الخاص بقسم الوراق قبل بدء الجلسة، وتبين له أنه لا توجد أى أحداث بخصوص الواقعة، وطلب الدفاع من المحكمة التحفظ على دفتر الإشارة وضمه لأوراق القضية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر واستعراض القوة، وحيازة أسلحة نارية، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين.