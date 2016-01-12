أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: خارج المستطيل الأخضر .. هوايات نجوم الدوري الممتاز -
القاهرة أبوظبي: أسرار وكواليس الكرة المصرية - الجمعة 07 أبريل 2017 -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بفضل «الخلطة السرية».. الأهلي يتفوق على «عمالقة أوروبا» -
«بوجلبان»: كوليبالي يشبه فلافيو.. ومعلول يؤدي رغم الضغوط الإعلامية -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " ثانون الضرائب ألزم الشركات بعدم قبول الشيكات " -
مساء dmc - عاكف مغربي " لدينا 20 مليون بطاقة بنكية في مصر " -
مساء dmc - حازم حجازي " 14 % من المصريين لديهم حسابات بنكية " -
مساء dmc - د.محمد معيط " وزارة المالية لا تدخر جهدا لتعويض السنوات التي مرت بدون تطوير " -
دول الخليج ترحب بالضربة الأمريكية على القاعدة الجوية السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تأجيل محاكمة 19 متهما فى "أحداث عنف الوراق" لـ9 فبراير للاطلاع

Google+ Print
تأجيل محاكمة 19 متهما فى "أحداث عنف الوراق" لـ9 فبراير للاطلاع تأجيل محاكمة 19 متهما فى "أحداث عنف الوراق" لـ9 فبراير للاطلاع
قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة 19 متهما فى أحداث العنف التى وقعت بمنطقة الوراق فى ذكرى 25 يناير العام الماضى، والمعروفة إعلاميا بأحداث "عنف الوراق" لـ9 فبراير للاطلاع.

وقبل صدور قرار التأجيل طالب دفاع المتهم الأول بضم دعوى اقتحام قسم شرطة الوراق والتى تحمل رقم 846 لسنة 2015 لدعوى أحداث عنف الوراق، وطالب بالاستعلام من الإدارة العامة لمرور الجيزة وهيئة النقل العام بالجيزة عن ثمة وجود قطع للطريق الدائرى أو كورنيش النيل بالوراق يوم 25 يناير من العام الماضى بداية من الساعة 12 الظهر وحتى الساعة الثانية صباح اليوم التالى.

وأكد الدفاع أنه اطلع على دفتر الإشارة الخاص بقسم الوراق قبل بدء الجلسة، وتبين له أنه لا توجد أى أحداث بخصوص الواقعة، وطلب الدفاع من المحكمة التحفظ على دفتر الإشارة وضمه لأوراق القضية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر واستعراض القوة، وحيازة أسلحة نارية، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365