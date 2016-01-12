حبس خلية إرهابية تهدف لإشاعة الفوضى فى ذكرى ثورة يناير 15 يوما بالإسكندرية

قررت نيابة استئناف الإسكندرية برئاسة المستشار سعيد عبد المحسن المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، حبس 9 من أعضاء خلية إرهابية 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتوجيه لهم اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة، والقيام بعمليات إرهابية، وإشاعة الفوضى وزعزعة نظام البلاد وقلب نظام الحكم وتعطيل المؤسسات الحكومية والخاصة.

وكانت مباحث مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، نجحت فى ضبط خلية إرهابية استهدفت إشاعة الفوضى والإرهاب لتعطيل‏ مؤسسات الدولة عن أداء عملها وإثارة سخط المواطنين ضد الحكومة، وذلك خلال فترة الاحتفالات بذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة وتصعيد تلك الأعمال العدائية و الإضرار بالاقتصاد القومى .

حيث أشرف اللواء نادر جنيدى مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية على تشكيل فريق بحث مشترك ضم ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية وضباط الإدارة العامة للأمن الوطنى وفرع الأمن العام بالإسكندرية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المركزى بإشراف اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، للعمل على تقويض ما يسعى إليه قيادات التنظيم الإرهابى لإحياء الجهاز السرى للجماعة فيما يسمى بلجان العمليات ‏النوعية، لتنفيذ الأعمال العدائية ضد رجال الشرطة و القوات المسلحة و المنشآت الهامة و الحيوية و السياحية و دور العبادة و المنشآت القضائية .

وأسفرت جهود فريق البحث عن تحديد أعضاء و قيادات إحدى الخلايا الإخوانية المنبثقة من لجان العمليات النوعية و هم كل من" عمرو. م"- 24 سنة موظف بشركة تسويق عقار ، و "حمدى . ب" - 49 سنة فنى جودة ، و " عادل. م"- 28 سنة عامل ، و " أحمد. ح"- 25 سنة طالب ، و " عمرو .ع" - 29 سنة طالب ،و "رجب .ج" - 45 سنة أمين عهدة بالمستشفى الأميرى ، و " أحمد. إ" – 29 سنة مساعد صيدلى، و " محمد .ا" - 34 سنة مندوب مبيعات ، و " مجدى .ع"- 54 سنة موظف بشركة الحديد والصلب .

وقيامهم بتكوين خلية إرهابية لإعادة تنشيط عمل اللجان النوعية المختلفة من خلال رصد تحركات قوات الشرطة وكذا تنشيط عمل اللجان الإعلامية فى مجال بث وترويج الإشاعات والتركيز على كافة المشاكل الاقتصادية التى تمر بها البلاد والعمل على تعبئة الرأى العام ضد الدولة وتشكيل فريق عمل فنى قام أعضاؤه بتسجيل عدد من الأفلام التى تتناول بث الأخبار الكاذبة وتصوير التظاهرات على وجه يخالف الحقيقه باستخدام البرامج المتطورة وبثها على القنوات الفضائية الموالية لهم ومواقع التواصل الاجتماعى واليوتيوب وغيرها من الوسائل الإعلامية تفعيلاً لمخططهم الإرهابى الهادف إلى انهيار البلاد وقيامهم بعقد لقاءات تنظيمية بمنزل الأول لتدارس مخططهم .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وأقروا بانتمائهم لتنظيم الإخوان الإرهابى وضبط بحوزتهم الآتى {عدد 6 ماسك بلاستيك – جهاز تحكم بالميكروفونات - عدد 4 مايك وعدد 7 هواتف محمول – جهاز تابلت - وحدة حاسب آلى– عدد 2 سماعة كبيرة الحجم وعدد 2 كشاف إضاءة كبير الحجم – عدد 2 حامل كشاف إضاءة - كمية كبيرة من الكابلات والأسلاك ومبلغ 1225 جنيهاً } .

- بالصور..ضبط 9 أعضاء بخلية إرهابية تهدف لإشاعة الفوضى فى ذكرى ثورة يناير