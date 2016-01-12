تحقيق في الجول – هل كانت أصوات مصر في الكرة الذهبية ' حقيقية ' ؟

كيف يتم اختيار الفائز بالكرة الذهبية؟ عن طريق أصوات مدربي وقائدي المنتخبات الوطنية بجانب ممثل إعلامي عن كل اتحاد وطني.

وبالأمس، أعلن الفيفا عن ترشيحات هيكتور كوبر وحسام غالي، مدرب وقائد الفراعنة، بجانب الإعلامية إيناس مظهر، الممثل الإعلامي عن مصر. (طالع التفاصيل)

وحسب الموقع الرسمي للاتحاد الدولي، فإن أصوات غالي وكوبر كانت متطابقة حيث صوتا لليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ومواطن كوبر سيرخيو أجويرو.

أما الإعلامية إيناس مظهر فاختارت رونالدو ثم ميسي ثم نيمار.

ولكن المفاجأة التي كشف عنها حسام غالي في تصريحات لـFilGoal.com هي أنه لم يقم بالتصويت في اختيار الأفضل في 2015.

وأضاف غالي "لا أعرف من ملئ الاستمارة الخاصة بي.. لم أشترك في التصويت ولو كنت اشتركت كنت سأختار لاعبين آخرين".

وشدد "في فترة شوقي غريب اخترت ميسي، وهذه آخر مرة شاركت في التصويت". ويقصد غالي تصويت الأفضل لعام 2014.

واختتم غالي "لا توجهوا السؤال لي، بل وجهوه لاتحاد الكرة".

صوت مش هيفرق

اتجه FilGoal.com للمتحدث الرسمي لاتحاد الكرة عزمي مجاهد ليقول إن سكرتارية الاتحاد هي المسؤولة عن إيصال استمارات الاختيار لكوبر وغالي.

وأضاف "لا أعلم إن كان غالي قد صوت أم لا، لكن هل صوته (هو اللي كان هيفرق يعني)".

ونفى مجاهد أن يكون لديه أي علم بأن يكون غالي قد صوت أم لا.

أما محمود فايز مساعد مدرب المنتخب هيكتور كوبر فقال لـFilGoal.com إنه لا يعلم أي تفاصيل عن تصويت حسام غالي.

وأضاف "اتحاد الكرة طلب منا –هو وكوبر- الحضور للتوقيع على استمارات اختيارات الأفضل وهو ما حدث، والاختيارات التي تم اعلانها هي التي اختارها كوبر بالفعل".

تصويت الإعلاميين

وتواصل FilGoal.com مع الإعلامية إيناس مظهر لتقول "بالفعل اخترت في تصويت الكرة الذهبية، واختياراتي هي التي أعلن عنها الفيفا".

وأضافت "تصويت الإعلاميين مختلف، فنحن نصوت عن طريق الإنترنت ولست متأكدة من كيفية تصويت قائد ومدرب المنتخب الوطني".

يفتح هذا الأمر بابا جديدا للجدل من ناحية اتحاد الكرة، فمن سيكون أرسل نسخة اختيارات للاعب – هو قائد المنتخب- عوضا عنه.