محمد بن راشد يوجه قضاة محاكم دبي بسرعة البت في القضايا

أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله - و بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، أدى 19 قاضيا جديدا بينهم ثمانية مواطنين وأربعة مفتشين قضائيين اليمين القانونية إذ أقسم القضاة بالله العظيم أن يحكموا بين الناس بالعدل وأن يحترموا القوانين ويؤدوا مهامهم بكل أمانة وإخلاص وأن يلتزموا سلوك القاضي الشريف.

ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القضاة والمسؤولين في محاكم دبي بضرورة احترام مواعيد جلسات المحاكمات والإسراع في البت في القضايا المنظور فيها حفاظا على حقوق ومصالح الناس وعدم هدر الوقت و الجهد في المحاكم أولا ثم للمتقاضين، مؤكدا سموه أهمية هذه الأمور التي تدخل في إطار تيسير أمور الناس والتسهيل عليهم في حل قضاياهم بالسرعة الممكنة.

وشدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم خلال توجيهاته للمسؤولين والقضاة في محاكم دبي على مبدأ أن الناس جميعهم سواسي أمام القانون لا فرق بين كبير وصغير أوغني وفقير وعلى القضاة أن يتفيأوا تحت عباءة القانون وأخلاق المهنة بالنزاهة والحياد ومخافة الله فيما يحكمون ويقررون لان العدالة في مجتمعنا نعتز بها لانها أحد أهم أسباب توفير السعادة لافراد هذا المجتمع على أرض دولتنا الحبيبة.

حضر مراسم أداء اليمين في قصر زعبيل قبل ظهر اليوم سمو الشيخ أحمد بن سعيد ال مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الاعلى لمجموعة طيران الامارات وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد ال مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد ال مكتوم وسعادة عصام عيسى الحميدان النائب العام في دبي وسعادة اللواء طارش عبيد المنصوري مدير عام محاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة المستشار خليفة بن ديماس السويدي أمين عام المجلس القضائي في دبي وسعادة القاضي عبد القادر موسى محمد نائب مدير عام محاكم دبي وسعادة القاضي عيسى محمد شريف رئيس محكمة الاستئناف وسعادة القاضي جاسم محمد باقر رئيس المحاكم الابتدائية.