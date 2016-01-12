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البرلمان العربى يصدق على وثيقة عربية للشباب

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البرلمان العربى يصدق على وثيقة عربية للشباب البرلمان العربى يصدق على وثيقة عربية للشباب
صدق البرلمان العربى اليوم الثلاثاء على وثيقة عربية للشباب.

وأكد البرلمان العربى خلال اجتماعه المنعقد بالجامعة العربية اليوم الثلاثاء، على أهمية وجود وثيقة الشباب العربى التى تمت من خلال استبيان تم عرضها على 900 شاب بـ18 دولة عربية، وبمشاركة 75 منظمة مجتمع مدنى فى 17 دولة عربية.
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