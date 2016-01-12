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وفاة مصاب بأنفلونزا الخنازير بمستشفى مركز بدر بالبحيرة

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وفاة مصاب بأنفلونزا الخنازير بمستشفى مركز بدر بالبحيرة وفاة مصاب بأنفلونزا الخنازير بمستشفى مركز بدر بالبحيرة
أعلن الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالبحيرة وفاة شخص فى العقد الخامس من العمر إثر إصابته بفيروس الموسمية H1N1 "أنفلونزا الخنازير" وذلك بمستشفى مركز بدر، مضيفا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم تحويل الشخص المتوفى ويدعى سامى .ا.ع 50 سنة من إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية بعد تدهور حالته الصحية ليلقى حتفه بمستشفى مركز بدر.

يذكر أن مديرية الصحة بالبحيرة قد أعلنت حالة الطوارئ بجميع المستشفيات الحكومية لمواجهة حالات أنفلونزا الخنازير والطيور والتى تزداد حدتها مع قدوم فصل الشتاء، وتم احتجاز 6 أشخاص بمستشفيات المحافظة للاشتباه بإصابتهم بفيروس الأنفلونزا الموسمية "أنفلونزا الخنازير" منهم ثلاث حالات بمستشفى الصدر بدمنهور وحالتين بمستشفى حميات دمنهور إلى جانب حالة واحدة بمستشفى حميات كفر الدوار.
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