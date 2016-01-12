إيهاب عبد الرحمن في الإمارات لتسلم جائزة الإبداع الرياضي

يصل إيهاب عبدالرحمن لاعب الأهلي والمنتخب الوطني لرمي الرمح اليوم الثلاثاء إلى الإمارات لحضور حفل جائزة محمد بن راشد للابداع الرياضي والتي حصل عليها بعد فوزه بالمركز الثاني في بطولة العالم بالصين .

ويقام حفل التكريم وتسلم الجائزة يوم الخميس القادم.

فيما قرر ياسر داوود مدير جهاز ألعاب القوى بالنادي السفر الأربعاء لحضور الحفل الذي يحضره ايضا الدكتور وليد عطا رئيس إتحاد ألعاب القوى .

ويعد إيهاب عبد الرحمن أول مصري يحرز ميدالية في منافسات مونديال ألعاب القوى الذي أقيم في الصين في أغسطس الماضي.

ويمثل اللاعب مصر في أولمبياد ريو دي جانيرو الصيف المقبل.