انفجار عبوة ناسفة في منطقة حدودية تركية محاذية لسوريا

قال مراسل قناة سكاي نيوز عربية إن عبوة ناسفة بسيارة عسكرية في منطقة نصيبين التركية المحاذية للحدود السورية جنوبي البلاد.

وشهدت تركيا انفجارًا صباح اليوم الثلاثاء في ميدان السلطان أحمد في إسطنبول أسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 15 آخرين.

حظرت السلطات التركية وسائل الإعلام في البلاد نشر الأخبار المتعلقة بانفجار اسطنبول، والذي أسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 15 آخرين.

وقال شاهد من رويترز إن الشرطة التركية أغلقت منطقة ساحة السلطان أحمد التاريخية في وسط اسطنبول يوم الثلاثاء بعد انفجار كبير ذكرت وكالة دوجان للأنباء إنه أسقط جرحى.

وطلب رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو اجتماعًا طارئًا لمتابعة الحادث.